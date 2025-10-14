España igualó su récord de 29 partidos invicto y receta goleada para acercarse al Mundial 2026

Al enésimo intento llegó lo que todo Pucela esperaba. De un centro de <b>Pedri </b>a la potencia aérea de <b>Le Normand</b> nació una nueva asistencia del central. <b>Mikel Merino</b>, libre de marca, cabeceaba con potencia a la red. El partido ya dependería de las ganas de golear de <b>España</b>.A <b>Bulgaria </b>le costó salir de su campo aunque encontró dos oportunidades inesperadas en su mejor jugador, <b>Despodov</b>, con despistes de una pareja que se reencontraba: <b>Laporte-Le Normand</b>. Disparó al lateral de la red al borde del descanso y perdonó un mano a mano con<b> Unai Simón</b>, que marcó un nuevo registro de imbatibilidad, en el segundo acto.Ya había sentenciado por entonces <b>España</b>. Con <b>Borja Iglesias</b> ocupando el sitio al descanso de <b>Samu </b>y con el mismo resultado. Voluntad sin pegada. Con <b>Morata </b>en el recuerdo. En tres minutos dispuso de tres ocasiones. Cabeceó centrado un centro de <b>Grimaldo</b>, se fabricó la segunda con un disparo desde la frontal que sacó abajo <b>Vutsov </b>y perdonó la que un 9 no debe, solo para rematar de cabeza con todo a favor, el regalo de <b>Baena</b>.