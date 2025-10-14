Cristiano Ronaldo hace historia tras marcar doblete, pero Portugal deja escapar el boleto al Mundial en el añadido

Un gol de Hungría en los últimos minutos del partido contra Portugal (2-2) empañó la noche de récord de Cristiano Ronaldo en una cita en la que los lusitanos rozaron el pase al Mundial que se celebrará el próximo año en México, Canadá y Estados Unidos. En un encuentro disputado en el estadio José Alvalade de Lisboa, las selección lusa comenzó con una elevada posesión de balón, aunque los acercamientos a la portería contraria fueron constantes para ambos equipos.

En esa lucha fueron los húngaros quienes inauguraron el marcador en el minuto 8, después de que Attila Szalai anotara el primer tanto después de un saque de esquina de Szoboszlai. Tras ese gol llegaron más intentos de los portugueses para conseguir el empate, que lo lograron finalmente a través de su capitán en el minuto 22 gracias un pase de Nélson Semedo, exjugador del FC Barcelona. Este tanto fue el número 40 de Cristiano Ronaldo en fase de clasificación para un Mundial, rompiendo un nuevo récord en esta categoría a nivel global. El resto del primer tiempo transcurrió con más intentos para establecer la ventaja, un esfuerzo que se saldó con un segundo gol, también del 'Comandante' portugués.

Este se produjo tras un pase de Nuno Mendes en el minuto a los 45+3' del tiempo de descuento y a pocos segundos de que el árbitro, el serbio Srdjan Jovanović, señalizara el fin de la primera parte. En la segunda parte en la que los portugueses intentaron seguir dominando el juego, los goles se hicieron de rogar, aunque, recién entrados Francisco Conceição y João Félix casi logran aumentar su ventaja. En el minuto 72, Szalai casi logra el empate para la visita, pero, por fortuna para los lusitanos, acabó con un choque contra el poste. Los vítores y silbidos, contantes a lo largo del encuentro, cobraron especial fuerza cuando, en el minuto 77, Cristiano Ronaldo se intercambió por Gonçalo Ramos, delantero París Saint-Germain.

Pese a que parecía que la victoria estaba sellada, con varios intentos sin éxito por parte de los húngaros para lograr el empate, Szoboszlai logró colarse entre la defensa portuguesa con un último gol cuando el encuentro ya estaba por finalizar (91').

Tras cuatro jornadas disputadas, Portugal marcha como líder solitario del Grupo F con 10 puntos. El equipo de CR7 necesitaba ganarle a Hungría y que Armenia perdiera frente a Irlanda (1-0) para clasificarse hoy mismo. Los resultados se estaban dando, pero ese tanto de Szoboszlai acabó con la fiesta de Portugal en los últimos minutos.



CR7 HACE HISTORIA

Por otra parte, Cristiano Ronaldo estaba igualado con el guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz con 38 dianas cada uno en las eliminatorias. Sin embargo, esta noche con su doblete llegó a los 40 y se convierte en el máximo anotador de todos los tiempos en las fase de clasificación al Mundial. Además de ese registro, Cristiano ya suma 948 anotaciones en su carrera profesional y el objetivo por llegar a los 1.000 cada vez está más cerca. Con la selección portuguesa ha marcado 143 tantos.