Cristiano Ronaldo hace historia tras marcar doblete, pero Portugal deja escapar el boleto al Mundial en el añadido

Este se produjo tras un pase de<b> Nuno Mendes</b> en el minuto a los 45+3' del tiempo de descuento y a pocos segundos de que el árbitro, el serbio <b>Srdjan Jovanović</b>, señalizara el fin de la primera parte.En la segunda parte en la que los portugueses intentaron seguir dominando el juego, los goles se hicieron de rogar, aunque, recién entrados <b>Francisco Conceição</b> y <b>João Félix</b> casi logran aumentar su ventaja.En el minuto 72, <b>Szalai </b>casi logra el empate para la visita, pero, por fortuna para los lusitanos, acabó con un choque contra el poste.Los vítores y silbidos, contantes a lo largo del encuentro, cobraron especial fuerza cuando, en el minuto 77, <b>Cristiano Ronaldo</b> se intercambió por <b>Gonçalo Ramos</b>, delantero<b> París Saint-Germain</b>.