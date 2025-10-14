Japón bajó de las nubes a Brasil y lo derrota por primera vez en la historia con una espectacular remontada

El gol dio alas al equipo, que siguió empujando con fuerza hasta lograr el empate con una jugada aislada en el área brasileña que logró convertir <b>Keito Nakamura</b> diez minutos después.Los japoneses siguieron presionando, y pronto, en el 71', <b>Ayase Ueda</b> marcó el tercero de cabeza tras un pase certero de <b>Ito</b>, sentenciando el compromiso. <b>Brasil </b>trató de reaccionar, pero llegados a este punto los japoneses ya volaban hacia la victoria, con una defensa férrea que se desplegaba hacia el ataque con gran velocidad.Los últimos minutos, marcados por una presión constante de <b>Brasil</b>, no fueron suficientes para cambiar las tornas del encuentro, y los japoneses celebraron como si se tratase de una cita mundialista.