Partidos de hoy lunes 1 de julio en la Eurocopa 2024

En el caso de los ‘Diablos Rojos’ los números no son mucho mejores, con solo dos goles anotados contra Rumania pese a las numerosas ocasiones con las que han contado sus atacantes, en especial un Romelu Lukaku errático y con mala suerte, que suma ya tres goles anulados por fuera de juego.

Defensa con tres, sistema híbrido, Cristiano Ronaldo sin marcar... Portugal , legítimo candidato al título en la Eurocopa y que no ha despejado sus dudas en la primera fase, se enfrenta a Eslovenia en Fráncfort en octavos el lunes.

A pesar de no haber marcado ningún gol, Roberto Martínez ha mostrado una gran confianza en Cristiano Ronaldo, al que considera intocable.

El veterano Cristiano Ronaldo, de 39 años, aún no se ha estrenado en Alemania, aunque se mostró activo y solidario en los encuentros disputados.

Francia vs Bélgica - 10:00 A.M / ESPN Y STAR PLUS

Portugal vs Eslovenia- 1:00 P.M / ESPN Y STAR PLUS