Ex jugador del Barcelona que juega en una selección de Concacaf se queja por los horarios de partidos de Liga de Naciones

Junior Firpo, figura de la Selección de República Dominicana y exjugador del FC Barcelona, dijo este viernes, previo al partido contra Bermudas que da inicio a su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf, que le parece “una vergüenza” tener que jugar a las once de la mañana en Antigua y Barbuda, pese a las altas temperaturas.

“Ayer tuvimos una reunión con la Concacaf y yo se lo dije, que me parece una vergüenza que tengamos que jugar a las once de la mañana, que es cuando probablemente haga más calor durante todo el día. Si no hay luz por la noche quizás se debería haber jugado en otra parte”, dijo el defensa del Leeds United inglés en rueda de prensa.

República Dominicana y Bermudas debutarán este sábado en la Liga B de la Concacaf en el ABFA Technical Center de Antigua y Barbuda a las 11.00 hora local (9:00 am de Honduras).

El objetivo de República Dominicana es avanzar como líder del grupo para participar por primera vez en la historia en la Liga A y en la Copa Oro de 2025.

A estas críticas también se sumó el asistente técnico de República Dominicana, Édgar Acevedo, quien dijo que ambos equipos se van a encontrar con “una cancha sintética, donde hace mucho calor, donde la humedad es increíble”.