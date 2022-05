Figura del Liverpool le responde a Mbappé: ‘‘Nosotros jugamos en sitios como Bolivia, no sé si ellos han jugado ahí alguna vez’’

El último en responderle ha sido Fabinho . El brasileño titular del Liverpool dijo que no le presta atención al ruido de afuera porque está concentrado en la final de la Champions, pero considera que el fútbol de Sudamérica también tiene su nivel de dificultad.

Las declaraciones del francés no sentaron bien a varios futbolistas sudamericanos, entre ellos Sebastián ‘El Loco’ Abreu , quien dijo que Mbappé está equivocado. ‘‘Uruguay tiene dos mundiales y 15 Copas América. Le faltó Wikipedia a Mbappé. Porque ellos jueguen con europeos no significa que esos europeos son de primer nivel’’, dijo el charrúa.

“Es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. También en Uruguay o Chile, lugares que uno no está acostumbrado”, declaró a ESPN.

“A lo mejor, la calidad de los equipos de Sudamérica, ahora, no sea tan grande como en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí porque los equipos siempre pelean hasta el final”, agregó.

En esta misma línea, Fabinho precisó que tanto su selección como Argentina siempre son candidatos a conquistar la Copa del Mundo.

‘‘Creo que si Brasil y Argentina jugaran en Europa, se clasificarían como primeros de grupo. Además, van al Mundial como uno de los favoritos”, concluyó.