Guti se calienta y ‘explota’ contra Mbappé con Benzema de por medio: ‘‘No es el mejor jugador del mundo, hay que decírselo a la cara’’

Sobre todo esto debatieron en ‘El Chiringuito’ y Guti , leyenda del madridismo, se calentó y ‘explotó’ contra el delantero francés, a quien considera una gran jugador, pero que todavía no es el mejor del mundo porque no ha ganado nada importante a nivel de clubes.

Kylian no eligió a ningún candidato para quedarse con el Balón de Oro de esta temporada, dejando entrever que él mismo se considera como un postulante válido para quedarse con el galardón, a pesar de haber sido eliminado en octavos de final de la Champions League.

Ante ello, Guti alzó la voz y dijo lo siguiente: “¿Es el mejor jugador del mundo? No lo creo, hay que demostrarlo. Todavía no lo es. Lleva cinco años en París y no ha ganado ninguna Champions, tampoco ha ganado el Balón de Oro. Puede ser el mejor del mundo, claro que sí, pero de momento no lo es. Lo hemos elevado tanto, pero este año el mejor ha sido Karim Benzema”.

Y para cerrar, el ex del Real Madrid dijo: “Cada año cambia el mejor jugador del mundo. Si es que ninguno lo supera, como Haaland o Vinícius, Mbappé será el mejor por muchos años, pero de momento no lo es. Lleva cinco años sin serlo. Me parece un grandísimo jugador, me hubiese gustado verlo en el Real Madrid, pero hay que decirle que no es el mejor del mundo. Tiene mucha proyección, pero todavía no lo es”.