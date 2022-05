Luis Suárez revela cómo le comunicaron su salida del Alético y si Messi sabía de la decisión de Mbappé: ‘‘Me podían haber avisado antes’’

Luis Suárez está sin equipo. El goleador uruguayo se despidió del Atlético en la última jornada de LaLiga y ahora se encuentra valorando la mejor opción para su futuro. El ‘Pistolero’ asegura en un entrevista con El Larguero que tiene ofertas por todos lados, pero que no ha decidido y revela que no tenía conocimiendo de su salida del cuadro rojiblanco. Además se refirió a la decisión de Mbappé de quedarse en el PSG .

Le comunicaron de su salida del Alético

“Me dijo Rafa Alique (director de comunicación del Atlético) que me iban a hacer una despedida y no sabía que no iba a seguir. Y dije ‘bueno, alguien del club me ha dicho algo’... No hablé nada con el ‘Cholo’ ni con Berta ni con Miguel Ángel. Me podían haber avisado antes”.

¿Tiene ofertas?

“Me quieres sacar algo. Te juro que todavía no lo tengo decidido, hay muchas opciones, muchas propuestas y me decía mi cuñado que me van a volver loco, que me escriben mucho, yo tomo la decisión solo y llegado el momento que vea que algo me está convenciendo por mí, por la competición y por la familia, tomaré la decisión. China. Qatar, Arabia... aún no está en mi cabeza. Te ríes porque hay gente que te dice ‘seria una oferta’, pero no pienso en el dinero, Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Brasil, de México, Argentina... Sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá, la cabeza la tengo acá”.

¿Ofertas de España?

“Uno tiene un legado muy grande en los equipos que dejó en España, pero me ha llegado alguna propuesta de equipos de acá y las estoy analizando. No estoy exigiendo jugar, quiero analizar el proyecto de competir”.