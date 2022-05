Mbappé se confiesa: el otro club que intentó ficharlo, mensaje para Benzema y nunca habló de dinero con Florentino Pérez

Su visita sorpresa a la capital de España

‘‘Estuve en Madrid porque Achraf me dijo que por favor fuera a Madrid con él. Probablemente lo haría de nuevo. No fui a Madrid para que la gente hablara. Fui con Achraf en un vuelo privado, nos cambiamos el nombre y todo para que nadie me viera y luego fuimos a un restaurante y alguien lo contó. Pero no dije: ‘Sí, voy a ir a Madrid para que todo el mundo me vea’. Fui directamente, de manera secreta, con mis amigos y Achraf pagó el viaje para que incluso no estuviera mi nombre y la gente no me viera en el aeropuerto. Fui al hotel, me relajé, luego fui al restaurante y todo el mundo me vio. Pero fue por Achraf’’.

Decían que Florentino le enviaría una camiseta del Real Madrid

‘‘No me la dio. Pero no pasa nada’’.

Jugadores del Real Madrid responden a la renovación de Mbappé

Lo acusan de quedarse en el PSG por dinero

‘‘Estoy un poco triste porque desde que empecé a jugar al fútbol demostré a todo el mundo que tenía la paciencia para jugar. Siempre he hablado de fútbol, de títulos, de partidos importantes... nunca de dinero. La gente puede hablar de lo que quiera, pero todo el mundo me conoce. He hablado con todo el mundo en el Real Madrid, he hablado con el PSG y saben que nunca he hablado de dinero con el presidente, con Florentino Pérez, ni con Nasser Al-Khelaifi. Mi abogada habló un poco sobre dinero, igual que mi madre, pero yo no. Yo hablo de deporte porque hablo en el campo. Mi dinero va a mi cuenta, lo miro un poco, pero no me importa. Estoy aquí para ganar títulos, para demostra que soy el mejor y para ser feliz. Creo que ahora mismo soy feliz’’.

Benzema y su polémica foto en Instagram

‘‘Sí, sí, y vi a varios jugadores del Real Madrid publicando cosas. Estas cosas son así, no tengo nada que decir. Por supuesto, cuando vaya a la selección de Francia le explicaré a Karim por qué me he quedado en el PSG porque tenemos una buena relación’’.