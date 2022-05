Mbappé en conferencia: ¿Por qué rechazó al Real Madrid? ¿Dónde jugará en 2025? ¿Y su función en el PSG?

El pasado sábado, Kylian Mbappé y el PSG hicieron oficial su acuerdo para renovar el contrato hasta el 2025. Este lunes, Mbappé ha brindado una conferencia de prensa en el Parque de los Príncipes para explicar los motivos de su decisión y para dar detalles de su nuevo contrato. Ver: Manchester United presenta oficialmente a Erik Ten Hag y el DT anuncia si seguirá o no Cristiano Ronaldo El jugador estuvo acompañado junto al presidente del París Saint Germain, Nasser Al-Khelaïfi. “Teníamos objetivos antes de la temporada y no tenía que responder. Por supuesto que ha sido una decisión difícil. Lo único que hice es refugiarme en el fútbol. También quise tomarme el tiempo necesario para anunciarla”, comenzó el jugador. “Tomé la decisión la semana pasada y no se la dije a mis compañeros. Todos estaban sorprendidos. Después, tomé la decisión después de haber llamado a Florentino Pérez. Tengo un gran respeto por ellos. Hicieron todo por facilitar mi llegada al club y les agradezco. Tenía el deber de decírselo personalmente. Llegamos a un acuerdo para terminar los detalles del contrato”, dijo sobre su rechazo al Real Madrid. Además: El agente de Lewandowski confirma que no quiere seguir en el Bayern. “Desea irse al club con el que siempre ha soñado” “Hace un año no pensaba estar aquí. Ahora firmé un nuevo contrato. Es una decisión personal. No miro en el futuro, ahora solo me centro en mi nuevo contrato. Lo que pasará en el futuro no lo sé. No sé dónde estaré en tres años”, agregó Mbappé. Más frases de Mbappé: Mensaje a los aficionados del Madrid

“Siempre he soñado con vestir la camiseta del Madrid, la llegué a vestir con 14 años. Les agradezco, comprendo su decepción. Espero que comprendan la decisión de seguir en mi país. Soy francés, como yo he dicho, como francés tengo sueño de continuar y de intentar ver a Francia y a su campeonato en la cima”.

Los derechos de imagen

Los derechos de imagen

"Los derechos de imagen estaban hablados en abril. Hemos hablado menos del aspecto deportivo que de otra cosa. Hemos hablado más de los derechos de imagen. Vamos a arreglarlo rápido con la selección porque hay una competición en breve que hay que ganar (el Mundial). Hay que cambiar el fútbol. El mundo del fútbol ha cambiado y vienen cosas. No demando grandes cosas. Quiero gestionar mi carrera como me corresponde y con los valores que yo he aprendido. No voy a revolucionar el fútbol. No es mi objetivo. Ya he tenido problemas en mi carrera. Es una cosa más simple. Antes del mes de marzo, había un artículo, decían que tenía problemas con Francia... El presidente ya habló. No he tenido problemas para arreglar el problema". ¿Tendrá poder para armar el nuevo PSG?

“Sigo siendo un jugador de fútbol, dentro de un colectivo, y no iré más allá de esta función, no iré más allá de mi función de jugador”. Real Madrid

“Todo el mundo sabe que quise salir en verano y era la mejor decisión posible en ese momento. Los años cambian. El contexto es diferente ahora. Es un contexto distinto. Conozco lo que puede aportar a mi país, es un país en el que sueño jugar. También hay una parte sentimental, que es mi país. El proyecto ha cambiado. Creo que mi historia no ha terminado aquí, tanto en el plan deportivo como en el individual”. La importancia de Messi y Neymar en su decisión

“Es un honor tener el interés de esos clubes. Es un placer de jugar con grandes jugadores como Neymar y Messi. Fue un año difícil. Messi justo llegó y Neymar ha tenido lesiones. Después, creo que hablamos un poco, no mucho, como yo dije, es una decisión personal y ellos me dijeron que iban a respetar mi decisión”.