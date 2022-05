Manchester United presenta oficialmente a Erik Ten Hag y el DT anuncia si seguirá o no Cristiano Ronaldo

Traer el éxito de vuelta al United “La confianza es que tengo una buena sensación con la gente que me rodea, tengo una buena sensación de las reuniones. Tenemos un plan y ahora se trata de hacer el plan”.

Cristiano Ronaldo ha sonado en las últimas semanas como un posible fichaje de varios clubes, pero Ten Hag confirma que no saldrá.

Su visión de la Premier League

“Es fantástica. Ya he conocido a grandes entrenadores y grandes equipos en la Premier y sé cómo lidiar con eso. Pero está claro, creo que la Premier es la liga más grande del mundo y estoy deseando que llegue peleando con ellos”.

Sobre Rangnick

“Él es parte de mi análisis. Analizo por mí mismo, observo, hablo con mucha gente, pero finalmente, dibujaré mi propia línea. Eso está en el club [ la consultoría de Rangnick]”.

Aceptar el puesto

“La razón por la que [cogí el trabajo] es que, aunque hay una historia fantástica, hay un alto potencial para el futuro, y es por eso que estoy aquí. No he hablado con los jugadores por ahora, necesitan un descanso para reflexionar, pero tengo muchas ganas y no puedo esperar para comenzar”.

Sus asistentes y el departamento de scouting

“Todos saben cómo tener éxito. Todos han ganado títulos y trofeos en sus carreras y por eso están aquí. Sí, el reclutamiento es una parte importante y me gustaría trabajar con ellos [el club]”.