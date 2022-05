Mbappé critica el fútbol de Sudamérica y el ‘Loco’ Abreu sale al cruce: ‘‘Le faltó Wikipedia; vamos a guardar lo que dijo’’

Al mismo tiempo, consideró que “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

“¿Cuántos títulos tiene Francia, y cuántas Eurocopas, 15 no? Uruguay tiene dos mundiales y 15 Copas América. Le faltó Wikipedia a Mbappé. Porque ellos jueguen con europeos no significa que esos europeos son de primer nivel’’, señaló el charrúa.

“Los europeos ganan por la cantidad de europeos que van al Mundial. Hay que ver los grupos que tiene para clasificarse. La calidad de los rivales. Brasil y Argentina tienen menos competencia fuerte, tenés la eliminatoria, pero después no tenés como prepararte porque ellos compiten entre ellos, se cierran entre ellos. No pasa como antes en la fecha FIFA que jugabas, quizás, con Alemania u Holanda o España”, explicó el ‘Loco’ en ESPN.

‘‘Habría que ver, estaría bueno lo que hacen las estadísticas, que analicen los mundiales y ver los resultados de cada uno. Está haciendo futurología, no entendí el mensaje. Al decir solo eso, no me cierra porque primero van 13 selecciones de Europa. Yo hablo de los partidos de Brasil y Argentina contra los europeos en Mundiales, para ver cómo fueron en Mundiales para fundamentar eso que dice”, continuó Abreu.

“Es como en la Libertadores que van más argentinos y brasileros que el resto. Van 13 de Europa, cuanto más, más probabilidades. Encima que son buenos, van más. Vamos a guardar lo que dijo Mbappé’’, cerró el ‘Loco’, que se mostró ofendido por las palabras del francés.