Presidente del PSG lo aclara todo: ‘‘No tengo una buena relación con Florentino Pérez’’

Sobre lo ocurrido en las últimas horas con la renovación de Mbappé y su segundo rechazo hacia el Real Madrid , el jeque aseguró que “nunca hablé con Florentino, porque Kylian es nuestro jugador y no necesito hablar con nadie”.

“La verdad es que respeto a todos, pero no tengo una buena relación con él... Después de la Superliga. Respeto al Real Madrid, un gran club, ellos nos respetan a nosotros y nosotros los respetamos a ellos, es muy importante el respeto mutuo”, dijo el mandatario.

El presidente del PSG , Nasser Al-Khelaifi , confesó en una entrevista con TNT Sports Brasil que su relación con Floretino Pérez no existe por el caso de Mbappé , pero sobre todo por la Superliga europea.

La última vez que se reunió con Florentino

Al-Khelaifi reconoció el pasado mes de marzo que mantuvo una reunión con el presidente del Real Madrid en la que trataron el tema de la Superliga europea.

“Florentino Pérez habló conmigo en el partido de la Champions League y me dijo: ‘Tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo’. Fui muy duro con él. Le dije que estaba encantado de hablar, pero si iba a hacer cosas a mis espaldas, no me interesa”, comentó en una entrevista con la BBC.