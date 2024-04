“Cristiano Ronaldo es un gran goleador y sabe hacer de todo, pero no es un genio como Messi, Pelé y Maradona”

Fabio Capello siempre ofrece una opinión tajante sobre cualquier situación que involucre. Dice lo que piensa y ya están, al que le guste bueno y al que no también.

En rueda de prensa durante los Premios Laureus Madrid 2024 no iba a ser diferente para una voz autorizada del mundo del fútbol.

Primer fue preguntado por Lamine Yamal, esto debido a la comparación que se ha comenzado a hacer con Lionel Messi. Capello dejó claro que tiene talento y recordó lo que hizo cuando vio al argentino.

“Yo encontré a Messi en el Gamper y a los 20-25 minutos de partido me acerqué a Rijkaard y le pedí que me lo prestara esa temporada. Era un genio. Lamine tiene mucha calidad y es muy interesante, pero no será un genio. Messi, Pelé y Maradona eran los genios”, aseguró.