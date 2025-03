El italiano ha dado una reciente entrevista a El País y ha señalado los errores de Guardiola en la peor temporada que ha tenido con el Manchester City.

Entre elogios y dardos dijo: “¿Sabes lo que no me gusta de Guardiola? Su arrogancia. La Champions que ganó con City fue la única en la que no intentó nada raro en los partidos decisivos. Pero todos los demás años, en Manchester y en Múnich, en los días clave siempre quería ser el protagonista. Cambiaba cosas y hacía inventos para poder decir: ‘No ganan los jugadores, gano yo’. Y esa arrogancia le ha costado varias Champions. Yo lo respeto, pero eso lo veo claro. Además, aunque eso ya no es culpa suya, ha hecho un daño tremendo al fútbol”.