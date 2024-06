Faitelson hace enojar a Ricardo La Volpe: “Santi Giménez es mejor que Julián Álvarez”; y esta fue la reacción del DT

La Copa América es una fiesta de fútbol tanto en las cancha, en los aficionados y también en las televisiones que llevan todo lo que pasa en el torneo más longevo de la historia.

Y esta vez no fue la excepción en una transmisión, que no estaba en vivo, de TUDN. Y es que los comentaristas Andrés Vaca, Miguel Layún y David Faitelson le hicieron una broma de mal gusto a Ricardo Antonio La Volpe, ex entrenador de varios equipos mexicanos.