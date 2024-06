Polémica en la Copa América 2024: El penal que no le pitaron a Jamaica ante Ecuador; ¡hasta lo revisaron en el VAR!

Incluso, hubo una jugada en el minuto 72 que pudo cambiar el rumbo del partido. Una mano adentro del área no fue sancionada como falta penal.

“Jamaica afectada, no sancionan penal a su favor por mano a pesar de revisar en el VAR”, escribió Ramos Rizo en sus redes sociales.

Y agregó: “Bastante malito el árbitro chileno, no pudo con el partido Jamaica vs Ecuador y no sanciona un penal a favor de los caribeños. Varios amonestados de Jamaica cuando los ecuatorianos simularon faltas”.