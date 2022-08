FC Barcelona: Los tres jugadores que Xavi autorizó para que sean vendidos en el mercado de fichajes

Xavi quiere más fichajes, pero también está en la obligación de dejar salir jugadores. Para eso, el entrenador del Barcelona no ha puesto trabas y ha puesto tres nombres a la directiva culé.

El primero es el delantero danés Martin Braithwaite, quien no tiene un hueco en el once de Xavi y abandonará sí o sí el Barça. A pesar de contar con ofertas millonarias de Arabia Saudita, el atacante no piensa abandonar España y el Celta de Vigo se frota las manos por él; Getafe también lo busca.

Su eventual llegada al Getafe no sería incompatible con el fichaje de Borja Mayoral, ya que Quique Sánchez Flores podría usar al punta danés como extremo.

Los otros dos nombres que Xavi ha puesto sobre la mesa para que sean vendidos son el de Sergiño Dest y Memphis Depay. Y es que el Barcelona también lo hará para generar “fair play financiero”.

La llegada de jugadores como Koundé o Raphinha, más el interés por los fichajes de Azpilicueta o Marcos Alonso sería el detonante para que el club escuche ofertas por el punta y el lateral.

- CHELSEA PRESIONA POR DE JONG -

Un nombre que suena en la rampa de salida pero que Xavi desea que continúe es el del holandés Frenkie de Jong, jugador por el cual el Chelsea sigue presionando.