La promesa de Fede Valverde antes del Clásico: “Por respeto al escudo que me da de comer y de vivir”

El partido contra el PSG fue único. Fue un partido único. No he jugado miles, pero sí he jugado bastantes importantes, pero como el de París no he jugado ni dos. Son partidos que se te van a quedar para toda la vida. Defendiendo este escudo, haber ganado y haber clasificado para esta afición, para mí es un día histórico”.

Llamada del Real Madrid

“El Real Madrid es especial, me cambió la vida. Yo soy de Peñarol, pero desde que llegué aquí, sabía que vestía la camiseta del mejor equipo del mundo. Es una presión y responsabilidad enorme, pero disfrutaba de eso”.

Evolución en el Madrid

“Intento trabajar al máximo cada día, he mejorado muchísimo desde que llegué al Madrid y he madurado, no solamente como jugador, también como persona en muchas cosas que no se ven del fútbol: el descanso, las comidas, el trabajo psicológico... Son muchas cosas que me hicieron crecer como futbolista. Estoy blindando bien mi juego, mi personalidad. Mi mejor momento fue con Zidane, que fue cuando tuve una serie de partidos sin lesiones y cuando el equipo me necesitaba”.

¿Si le llama el Barça?

“Por respeto al Real Madrid, y a los valores que me dieron en mi casa, no jugaría en el Barcelona. Por el respeto al escudo que me da de comer, de vivir, y el cariño que me da, y los valores que me dieron en casa”, fue la promesa de Fede Valverde.

¿Sin sitio por la CMK?

“Disfruto con Modric o Kroos. Me gustaría entrar un poquito más, es que cada vez juegan más y mejor”.

Modric, Kroos y Casemiro

“De Modric lo que más he aprendido son las ganas de ganar. Ganas de que cada partido, sea Champions, Liga o Copa del Rey, querer jugarlo y querer ganar. Siempre es ambición. De Kroos me quedaría la tranquilidad que tiene en cada partido. Es alemán para todo. De Casemiro la agresividad... me lleva a ese reflejo de los que venimos de Sudamérica de luchar y pelear cada balón como si fuera el último. Para nosotros el fútbol y cada partido son lo último. Es la pasión. De cada uno saco un poco y eso completa un futbolista increíble”.