"He escuchado a mi cuerpo y he decidido parar; creo que tomamos la decisión correcta"

"No estaría mal otro título, tenemos un equipazo y ojalá lo podamos conseguir".

"Me encuentro bien, pero el año pasado empecé con una lesión y hemos acabado la temporada con muchos viajes, entrenos y, tanto en el tema mental como en el físico, llegas al límite".

"Llevo dos años casi sin parar y hay que escuchar el cuerpo. Tenía ilusión al principio, aunque al final todo lo hemos consensuado. Hablé con Santi Denia (técnico de la Sub-21) y lo entendió muy bien. Agradezco la confianza que me dio entre todos, creo que hemos tomado la decisión correcta".

Luchando en un puesto con mucha competencia en el Barça

"En el Barça siempre habrá competencia, es el mejor club del mundo y estarán los mejores. He intentado tener los máximos minutos posibles, el míster me ha dado confianza y lo he intentado todo".

¿Cuál es su posición preferida?

"De mediapunta principalmente, también en el extremo me siento más o menos cómodo, pero de mediapunta es donde puedo aportar más".

Lo que Hansi Flick no perdona es la falta de esfuerzo

"No se lo perdona a nadie. Todo el mundo se ha esforzado muchísimo, creo que hemos hecho todo lo posible y hemos completado una gran temporada".

¿Y cómo ve la próxima campaña?

"El año que viene será más difícil porque el listón está muy alto y hay que mantener el mismo nivel".