Los rechazó de golpe: “El Real Madrid me intentó fichar pero les dije que no, siempre he sido del Barça”

Pasó de jugar en el Linares a la Liga Española y ahora vive una dulce realidad ya que fue convocado para la selección Sub-21 de España donde este viernes jugará ante Uzbekistan.

Fermín dio una entrevista para ‘El partidazo de la Cope’ donde contó que no esperaba este inicio con el Barcelona y el dia que rechazó al Real Madrid.

“No me esperaba dar el salto al primer equipo por lo que estaba viviendo años atrás, pero desde pequeño siempre he tenido trabajo y esfuerzo y la recompensa ha llegado”, comenzó diciendo.

Además reveló que Real Madrid quiso ficharlo cuando era un niño: “El Madrid preguntó por mí alguna vez, pero yo siempre he sido del Barça. Mi padre nunca me contaban si había equipos que se interesaban por mí, me dejaban al margen, pero un día me preguntó que qué haría si viniera el Barça y yo le dije que me iba de un tirón”.