Tangana en el clásico madrileño: Ex jugadores del Real Madrid y Atlético se van a los empujones e insultos: “Eres un retrasado”

El ex delantero del Atlético de Madrid, Fernando Torres y el ex defensor del Real Madrid, Álvaro Arbeloa no ocultaron su rivalidad en el derbi de la capital mientras se jugaba la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones juvenil.

Los entrenadores de las categorías juveniles son tendencia en redes sociales por discutir en pleno partido. Los ex seleccionados de España intercambiaron insultos, incluso, estuvieron cerca de irse a los golpes, según se pueden observar en las imágenes que compartió “El Chiringuito”.