Ferran Torres y su futuro: “Ojalá el día de mañana pueda volver al Valencia”

El jugador del Barcelona Ferrán Torres ha hablado de la actualidad que está teniendo el Valencia en la Liga de España, debido a que está peleando por no descender.

El actual atacante del Barça no ha cerrado las puertas a esta oferta. “Nunca he cerrado las puertas. Ojalá el día de mañana pueda volver al Valencia. Siempre lo he dicho: fue mi club y es el club al que más cariño le tengo. Claro, ¿por qué no?”, ha mencionado el español.

El de Foios ha reconocido que le duele ver la situación por la que está atravesando el Valencia y espera que se pueda salvar. “El Valencia tiene que estar en Primera División y entre los mejores de España. Ojalá se puedan salvar lo antes posible”, explicó.