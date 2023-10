El agarrón de Ferran Torres a Vinicius en el Barcelona-Real Madrid: ¡se lo quería llevar para la casa!

Entre Ronald Araújo y Gavi , fueron controlándolo y sacándolo del encuentro. No obstante, quien se jugó todo para frenarlo fue Ferran Torres , que en la última jugada del primer tiempo, decidió hacer un tackle de rugby para contenerlo.

Gil Manzano no dudó y le mostró la tarjeta amarilla a Torres, ya que fue una falta inadmisible. Vinicius no reaccionó de mala manera, todo lo contrario: no contuvo las risas y ayudó también a su rival a levantarse del suelo.

Esa acción ocurrió después de que el Barcelona pidiera un penal por una supuesta infracción de Tchouaméni sobre Araujo tras un tiro de esquina. En las imágenes se aprecia que el francés tomaría de la camiseta al charrúa.