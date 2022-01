¿Nuevo fichaje para Xavi?: “Las conversaciones con el Barcelona no han terminado”

El propio jugador, en una charla con el periodista Marcelo Bechler aseguró que “las conversaciones con el Barcelona no han terminado, hay que hablar de varias cosas. Ellos tienen ahora un problema para inscribir jugadores, como ocurrió con Dani Alves”.

Ya muchos ni se acuerdan de Oscar dos Santos , ex jugador del Chelsea y actualmente en el Shangai Port de la Superliga china. Pues resulta que el futbolista brasileño está en la órbita del Barcelona de Xavi Hernández .

Indican medios españoles que el Barcelona valoró su llegada, pero las condiciones económicas y la nómina de centrocampistas que tiene Xavi parece que ha frenado la contratación.

Mundo Deportivo va más allá al aducir que aunque no se descarta un fichaje más, el brasileño ex Chelsea, Oscar, no es una opción prioritaria para este mercado.

Oscar quiere volver a Europa y estaría encantado de firmar por el Barcelona. Fuentes de su entorno aseguran que “es su sueño” y que estaría dispuesto a rebajarse el sueldo para poder encajar al límite salarial. Incluso a tener un contrato parecido al de Dani Alves, que cobra la base mínima y el resto va por incentivos y bonus.