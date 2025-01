“¿El título? Está decidido con seguridad. Lo sabemos, no somos estúpidos. Estamos fuera de esto. No hay ninguna posibilidad...No tenemos el equipo más grande, pero no podemos poner excusas... Sigo creyendo que podemos hacer cosas buenas. No es que la temporada haya terminado”.

“Todos quieren vencernos. Hemos sido los mejores en las últimas temporadas y nuestros rivales están preparados para ello...He aprendido más que nunca en mi carrera esta temporada. Nunca antes había perdido tantos partidos”, analizaba igualmente el futbolista de Guardiola.

Liverpool parece ser el candidato a ganar la Premier League, es líder, pero detrás vienen Arsenal y el sorprendente Nottingham Forest.