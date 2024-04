Futbolista español le vende su camiseta a un aficionado en 50 euros: “No soy millonario, el club nos la cobran”

“Danos una camisetilla que nos la colgamos aquí”, le dijo el hincha. “Lo único es que a nosotros nos la cobran”, le respondió Lorenzo . Y luego negociaron la venta de la camiseta por 50 euros. El aficionado no tuvo problemas en pagar esa cantidad.

“No soy millonario, más me gustaría; el club nos cobra las camisetas y me pareció algo natural coger el dinero que me ofrecía”, confesó después el jugador en unas declaraciones exclusivas para el programa de Atresmedia.

“Lo hice con toda la buena fe del mundo, pero pensándolo de una forma más inocente creo que no debería haberlo hecho y espero que la gente lo entienda”, se justificó Lorenzo, que luce el número ‘22’ del Málaga.