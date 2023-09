Insólito: ¡el futbolista que fichó por cuatro equipos en solo un mes!

El mediocampista de 30 años ha desarrollado casi toda su carrera en Grecia, aunque fue denunciado y expulsado del combinado nacional en 2019 por un acoso sexual.

“Las mujeres deben ser tratadas con el mayor respeto. No significa no. Eso es así y debe seguir siendo sagrado, pero también creo que muchos que cometen errores pueden cambiar para mejor y no deben ser enviados directamente a la guillotina, que es la salida más fácil”, decía Salah, toda una vez autorizada en su país, sobre este caso.

Ahora Warda vuelve a ser noticia por un récord insólito. El pasado 12 de agosto firmó con el Raja Casablanca de Marruecos. Llegaba libre, pero no podía debutar. Doce días después rescindió su contrato por razones “psicológicas y personales”, según el club.