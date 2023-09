¿Culpa de Simeone? Joao Félix confiesa por qué no puede seguir en el Atlético y qué le pide Xavi

También revela lo que le dice Xavi cuando salta al terreno de juego: “Claro que me pide cuestiones tácticas, pero sobre todo que disfrute, que me divierta”.

Joao está cedido por una temporada y no descarta que el equipo catalán pueda negociar con el Atlético para quedarse como permanente.

“Depende de cómo termine la temporada. Después el Barcelona es el que tiene que negociar con el Atlético y eso depende después del Atleti, si quiere facilitar las cosas o no. Pero eso ya son cosas de negocios, de valores, en lo que yo no me meto. Yo hago mi trabajo en el campo”, comentó.

DARDO AL ATLÉTICO Y SIMEONE

Para cerrar, habló del tiempo que ha pasado en la entidad colchonera. “Quien está mal se tiene que cambiar de sitio. Lo he hecho antes para el Chelsea y lo he hecho ahora para el Barcelona porque no estaba bien allí, no me adapté a las ideas del club y del entrenador, pero siempre intenté hacerlo lo mejor que podía”.