Se quieren ir del United tras el batacazo en Europa League: dejarían 100 millones al club; "ha sido una mie..."

Garnacho , que tiene contrato con el United hasta 2028, pero ya estuvo en la rampa de salida el pasado invierno, cuando su club no veía con malos ojos dejarle salir ya que pretende ingresar entre 50 y 60 millones de libras por él y, al contabilizar como canterano de cara al 'fair play' financiero, sería un respiro importante para las cuentas del club.

"Hasta que llegamos a la final, jugué en todas las rondas. Y hoy he jugado veinte minutos. No sé, voy a disfrutar del verano y ya veremos lo que pasa después".

En lo individual, Garnacho no quedó nada contento con su participación en la final, en la que comenzó en el banquillo, en favor de Mason Mount, y no entró hasta la recta final de encuentro.

"Nuestra temporada ha sido una mierda. No ganamos a nadie en la liga. Nos han faltado muchas cosas" , agregó el argentino para definir una terrorífica temporada de los 'Red Devils', que han perdido todos los títulos y no estarán en Europa el curso que viene.



Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, ha puesto su futuro en manos del club y ha dicho que estará dispuesto a salir si quieren hacer caja con él.

El portugués habló ante los medios de comunicación después de perder la final de la Europa League contra el Tottenham Hotspur.

"Siempre he dicho que me quedaré aquí hasta el día que el club quiera que me vaya. Tengo ganas de seguir, de devolver al club a los días de gloria. Pero si llega el día que el club piense que es suficiente o que es momento de separarnos, el fútbol es así", afirmó el portugués que tiene un valor de mercado de 55 millones, según Transfermarkt.