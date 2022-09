¿Su número de celular? El papelito que le dio una aficionada a Gavi tras renovar con el Barcelona

‘‘Hoy es un día histórico. Quiero agradecer a Gavi su renovación. Cuando era pequeño había gente que decía ‘pelea por todos los balones’. Es un día muy feliz para el Barça, para Gavi y para todos los culés. Gracias a los que han trabajado en el club para hacer realidad esta renovación. Es un día muy emotivo e histórico para el Barça porque firmamos presente, presente inmediato y futuro. Lo hemos conseguido. Viva el Barça y viva Gavi’’, fueron las palabras del presidente Laporta.

Luego le tocó el turno a Gavi que no se extendió en el discurso: “Estoy muy feliz por la renovación. Es un sueño que tenía desde pequeño, siempre he tenido claro que quería estar aquí. Es algo único y le estoy agradecido a cocineros, tutores, a todos... Me han ensañado a trabajar y a ser humilde. Por eso lo llevo bien, con naturalidad”.