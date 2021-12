Revelaron el motivo por el que Gavi rechazó al Real Madrid para jugar en el Barcelona y cómo lo ficharon

‘Batalla’ hizo memoria de los gestos de Gavi cuando fue al Sánchez Pizjuán, donde el Barça sacó el empate ante Sevilla . ‘‘Se me vino el recuerdo de cuando tenía seis años. Porque con esas edades, si un chaval se desabrocha los cordones, viene el árbitro y le mete la bronca. Pero él no se paraba. Y ante el Sevilla vi otra vez esa imagen y pensé: igualito’’.

Además cuenta cuando el canterano se negaba a jugar por la banda. ‘‘Cuando empecé había un niño de segundo año muy bueno, el mejor de la provincia, que jugaba por el centro. Entonces llegó Pablo y me dije: a este hay que meterlo. Y al primer partido le digo: Pablo, hoy vas a jugar en la banda. Y él: no, yo en la banda no juego. Vamos a hacer una cosa, le dije. Yo me salgo, se terminan de vestir y te lo piensas. A los cinco minutos entré y le dije: banda derecha o banquillo. Y desde entonces jugó en todos los lados’’.

Por último, ‘Batalla’ afirma que Gavi ‘‘hacía cosas que no son normales para un niño de 6 años. Cosas que no se enseñan. Lo que pasa es que en el Barça ha estado más pendiente de no fallar que de arriesgar. Pero en el momento que se suelte verán que tiene mucho gol’’.