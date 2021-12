El Barcelona anunciará su primera baja a petición de Xavi: ‘‘Aquí no vas a jugar más, lo mejor es que busques otro club’’

La Dirección Deportiva del Barcelona considera que ahora no es el momento para desembolsar dicha cantidad por este jugador. Ven a Demir como un futbolista con potencial, pero en el club no ha explotado como se esperaba. Con la masa salarial baja, ejecutar ahora esa opción de compra y gastarse 10 millones en un delantero que no marca las diferencias no tendría sentido.

La citada fuente desveló cómo le plantearon al austriaco su salida: “Aquí no vas a jugar más porque se activaría una opción de compra que no queremos ejecutar. Lo mejor es que busques otro equipo”.

Demir regresaría al Rapid de Viena, su club de origen, pero no se quedará allí y podría jugar a otra liga más potente como la Bundesliga, ya que hay un par de clubes alemanas que comenzaron a preguntar por su situación.

El joven delantero dio buenas sensaciones en la pretemporada y en los primeros partidos oficiales. No obstante, su rendimiento fue bajando con el paso del tiempo. El Barça tomó de manera definitiva la decisión de no ejecutar la cláusula.