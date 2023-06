“Cuando dijeron que Kylian Mbappé sería el capitán de Francia fue duro y difícil; tardé dos días en digerirlo”

Antoine Griezmann (32 años) es uno de los jugadores más experimentados de la selección de Francia, el “principito” era uno de los candidatos par ser capitán de Les Bleus, pero al final Didier Deschamps se decidió por Kylian Mbappé.

Eso afectó mucho al jugador del Atlético de Madrid y lo reveló en una entrevista con Telefoot. Griezmann quería el brazalete para ser el líder. “Cuando dijeron que Mbappé sería el capitán fue difícil... Difícil... Me tomé uno o dos días para digerirlo. Ahora, totalmente con Mbappé. Con Kylian no hay preocupaciones. Es un placer jugar con él y para él.Sabe que lo necesitamos, como en la Copa del Mundo. Lo que hizo en la final... no es normal. Tiene este nivel para ganarlo todo y depende de nosotros ponerlo en las mejores condiciones para que pueda levantar su primer trofeo como capitán de la selección de Francia”, dijo.

Deschamps le ha adjudicado un nuevo rol en el campo, más centrocampista que atacante: “Si puedo marcar mejor, pero no es mi principal objetivo.Soy más un jugador que piensa en el equipo, en cómo tratar de gestionar los movimientos de cada uno, servir a los compañeros y si puedo marcar mejor. Pero ese no es mi objetivo principal. Son los tres puntos. Pero, ahí lo tienes, estoy bastante contento conmigo mismo. Sé que puedo jugar en esta posición, me gusta defender, me gusta trabajar tácticamente, me gusta atacar, me gusta trabajar con mis compañeros”. Con respecto a su futuro, el francés aseguró que se va a quedar en el Atlético de Madrid a pesar de tener una oferta del PSG para que sea su gran fichaje.