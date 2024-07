Guardiola lo confirma: Su próximo destino tras finalizar contrato con el Manchester City: “Me gustaría entrenarlos”

Y es que el ex entrenador del Barcelona o Bayern Múnich termina su contrato con el City en junio del 2025.. El catalán no duda de lo que gustaría hacer cuando llegue el momento de decir adiós al Etihad.

Guardiola nunca lo ha negado. En el último tiempo Pep ha sido sincero sobre lo que espera de una carrera que no tiene pensando hoy alargar hasta sus 65 o 70 años. Pero el ex Barcelona ha expresado que algún día poder dirigir en un Mundial, Copa América o Liga de Naciones.

El catalán no dudó al responder en rueda de prensa sobre si se veía en otro club cuando abandone Manchester City.

“El éxito de los entrenadores depende de las cualidades de los clubes donde ellos están. Yo he estado en clubes extraordinarios y con jugadores de otro nivel. Es la razón por la cual hemos tenido el éxito que hemos tenido. Ya lo dije hace mucho tiempo pero no sé cuándo. No sé si será en 2, 4, u 8 años pero me gustaría entrenar a una selección en el futuro”.

“No sé cuándo podría ocurrir. Nunca pensé que entrenaría al Barcelona o al Bayern de Múnich en la Bundesliga. Jamás pensé que iría a Inglaterra y luego ocurrió. Todo lo que pase bienvenido sea y si no ocurre no hay problema. Si no pasa no tiene que pasar, no me pongo expectativas en este sentido”, fueron las reflexiones de un Pep Guardiola que nuevamente vuelve a poner el foco en el mundo de las naciones.

Meses atrás para ESPN Brasil habló de ese deseo mientras combinados como la Verdeamarelha o Inglaterra atraviesan crisis con pocos precedentes a corto plazo en sus planteles.