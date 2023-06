Se reunió con Guardiola y el técnico lo echó: “Me dijo que tenía que irme, me dejó claro que debía salir”

Sánchez desvela una conversación con Guardiola cuando coincidieron en el Barcelona: “Uno de los mejores consejos que me dio es que me tenía que ir del Barça para jugar en Primera División, me dejó claro que decía salir para jugar 30 partidos y curtirme”.

Tras unos años con múltiples cesiones, Sánchez acabó recalando en el Espanyol y ahí se convirtió en toda una figura de la entidad blanquiazul.

Preguntado por las diferencias entre el Barça de Guardiola con el Manchester City actual, el exjugador español cree que el equipo inglés es más completo y controla más registros, lo que le hace un club prácticamente invencible en la Premier.

“Va bien por arriba, transita muy bien tanto atacando como defendiendo y es muy físico, algo que aquel Barça no tenía”, aseguró en diálogo con Carrusel Deportivo.