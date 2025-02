Pep Guardiola solicitó su fichaje y el City lo cierra en 18,5 millones: esto hizo el Kun Agüero

“He hablado con Sergio Agüero. También hablé con Martín Demichelis. Me dijeron que el City es un gran club con jugadores increíbles y una historia hermosa. Sabía la relación especial entre Argentina y el Manchester City. Agüero, en particular, destaca”, afirmó.

“Honestamente, fue una gran experiencia, realmente buena, y estoy muy feliz. El equipo hizo un gran trabajo. No pudimos ganar el torneo, pero estoy orgulloso de nuestra actuación. Individualmente, creo que lo hice bien. Terminé como el segundo máximo goleador con seis goles”, comentó.

“Fue genial contribuir al equipo y demostrar lo que puedo hacer. Ese torneo me ayudó a mostrar mis habilidades futbolísticas, que es lo que más me gusta hacer. Siempre intento jugar bien y mostrar lo que puedo hacer. Llegar aquí después me dio aún más motivación. Fue emocionante pensar en lo que venía después”, apuntó.