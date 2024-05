Guardiola se ‘quiebra’ por el adiós de Klopp tras ganar la Premier: “Él ha sido una parte importante de mi vida”

Manchester City se erige como uno de los mejores clubes de la historia del fútbol inglés. Con su victoria de hoy ante West Ham, el equipo de Pep Guardiola confirmó una hazaña inédita hasta la fecha: ganar la Premier League por cuatro temporadas consecutivas.

Un hito histórico que Guardiola celebró junto al resto de su cuerpo técnico y la plantilla en el césped del Etihad Stadium. Luego mostró su orgullo ante los medios y habló sobre su futuro, explicando que aunque quiera seguir al mando del City, no lo hará durante muchos años más. También se refirió al adiós de Jurgen Klopp del Liverpool y nunca se le había visto pesaroso en una rueda de prensa. Primer DT en ganar cuatro veces seguidas la Premier League “Si cuando llegué aquí me dicen que iba a ganar seis ligas en siete años no me lo creo. Te habría llamado loco, no hay forma de conseguirlo. Con todos estos jugadores del Manchester United, Liverpool o Chelsea, con todos esos equipos. Este periodo es nuestro. Estuvimos sin Haaland varios meses y Álvarez hizo un trabajo increíble. Foden tiene un gran talento. En el momento importante cumplió. Tenemos jugadores fantásticos, pero con Foden tenemos un extra”. Arsenal intentó darle pelea “El Arsenal nos ha empujado a estar a otro nivel. Antes lo hizo el Liverpool, pero en las dos últimas temporadas ha sido el Arsenal. Esta liga ha sido increíble. Captamos el mensaje, sabemos que nos dará guerra durante varios años. Tiene un entrenador joven y con un gran talento (Arteta), nos han avisado de que tenemos que ser prudentes los próximos años”.

El secreto de su éxito “No lo sé. Mucho trabajo. Hay que ser humilde. No diré que soy un mal entrenador, pero tengo un apoyo increíble por parte del club. Tenemos una gran ética de trabajo, todo el mundo aporta lo suyo y cada departamento del club es muy importante. Esa es la verdad y la realidad”. Evolución del City “No hay mucha evolución. El director deportivo me da estos jugadores y yo tengo que encontrar la mejor posición para ellos. No podemos jugar con un falso nueve con Haaland, por ejemplo, tenemos que adaptarnos a las características de los jugadores. No es que yo tenga una idea y todos tengan que seguirla, nos adaptamos a los jugadores”. ¿Cuándo comenzó a creer que podía ganar su cuarta liga seguida? “Al principio de temporada nada, pero entre enero y febrero pensé que nadie lo había logrado aún. ¿Por qué no? Siempre, teniendo en cuenta experiencias previas, pensamos en los títulos que podemos ganar a dos meses del final. No es bueno hacerlo en noviembre o diciembre”.