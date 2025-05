Pep Guardiola sufrió un golpe muy fuerte hace unos meses en su proyecto deportivo en el Manchester City. Txiki, su hombre de confianza y director deportivo, decidió poner punto final a su ciclo en el equipo.

"Juntos trabajamos increíblemente bien. Cuando ganamos, analizamos el motivo. Cuando perdemos, también lo analizamos. No nos juzgamos el uno al otro. Trabajamos para conseguir lo mejor para el club. Es la persona más humilde que he conocido jamás. Nunca habla con la prensa. El éxito siempre es para los otros. No encuentras este tipo de gente en este mundo porque lo normal es tener mucho ego", confesó en aquel momento Guardiola.