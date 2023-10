Murió en el día de su cumpleaños: ex figura del fútbol de Israel fue asesinada durante los ataques terroristas de Hamas

La guerra entre Israel y Palestina está cada vez más fuerte dejando múltiples muertes, desaparecidos y estragos en ambos estados.

Este lunes, se confirmó el fallecimiento del ex futbolista Lior Assulin quien resultó una de las víctimas fatales de los ataques del grupo terrorista Hamas en Israel.

El asesinato se dio a lugar en el momento que el jugador celebraba su cumpleaños número 43 y en medio de la fiesta irrumpieron 50 integrantes de la organización palestina que dispararon contra quienes estuvieron presentes en la reunión social que se celebró en un centro turístico en el sur del país.

LAMENTAN SU FALLECIMIENTO

Esta noticia fue informada por Israel Hayom. Asimismo, lo anunció su ex club, Hapoel Tel Aviv, que en sus redes sociales comunicó: “Con gran dolor recibimos la noticia del fallecimiento del ex jugador del equipo Lior Asulin. Lior jugó con el uniforme del equipo entre 2009-2011. Enviamos nuestras condolencias a su familia, que no conozca más pena”.