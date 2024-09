Gündogan defiende al Barcelona de Xavi y cuenta cómo fue su llamada con Pep Guardiola para regresar al Manchester City

“Me siento un privilegiado por haber jugado en el Barcelona . En otras circunstancias, quizá las cosas habrían sido diferentes. Fue una experiencia dura, pero también fantástica. Así que no me arrepiento de nada”, destacó.

Haber jugado en el FC Barcelona fue un sueño hecho realidad para Gündogan y recalca que no se arrepiente de nada.

“Lo pasé bien allí. Aparte de todo, jugué en uno de los equipos más grandes del mundo. Cumplí uno de mis sueños de la infancia: jugar en el Barça y llevar ese escudo. Quizá la gente mire a la temporada pasada y piense que no ganamos nada, es cierto, pero si nos fijamos en nuestro rendimiento, al final de la temporada teníamos 85 puntos... sólo tres menos que el año anterior, cuando ganamos LaLiga. Jugábamos contra un Real Madrid muy difícil”, comienza diciendo el futbolista alemán en entrevista al Daily Mail.

Gündogan resaltó que el Barcelona de Xavi Hernández hizo las cosas bien la pasada temporada, pese a que no ganaron ningún título.

“Cuando estuve seguro de que sería increíble volver, hablé con Pep (Guardiola). Le llamé y le pregunté si se lo imaginaba. Era algo que personalmente quería hacer y no tenía mucho que perder. Estaba un poco nervioso de antemano, pero fue una llamada agradable. Obviamente mi relación con Pep (Guardiola) siempre fue buena. Aunque estuve en Barcelona el año pasado, tuvimos algunas llamadas entre nosotros. De hecho, también nos vimos allí una vez”, contó Ilkay Gündogan.

Y siguió diciendo: “no hay razón para ocultar que tenemos una buena conexión, pero al final nunca sabes cómo reaccionará la gente o lo que piensan sobre ciertas situaciones. Cuando lo mencioné y recibí una gran respuesta, me sentí aliviado. Fue algo que quizá no esperaba en ese momento. Me dijo que si hubiera dependido de él, se habría hecho mañana”.