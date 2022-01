¡Tiene que decidir pronto! Haaland habla por primera vez sobre su futuro y revela que el Dortmund está presionando

Borussia Dortmund, segundo clasificado, consiguió un contundente triunfo 5-1 sobre el Friburgo, con sendos dobletes de Thomas Meunier y Erling Haaland, quien después del partido habló por primera vez sobre su futuro.

El noruego contó que el equipo alemán lo está presionando para que tome una decisión pronto y así respondió uno de los jugadores más buscados en el mercado de fichajes.

¿Y Alaba? Alineación del Real Madrid vs Athletic: Ancelotti quiere humillar a su rival

“En los últimos seis meses he decidido no decir nada por respeto al Dortmund. Pero ahora el club ha empezado a presionarme para que tome una decisión. Yo sólo quiero jugar al fútbol, pero ellos me presionan para decidir ya mi futuro”, dijo.