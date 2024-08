Cucurella se burló de Haaland tras ganar la Eurocopa 2024 y el delantero del Manchester City le lanzó un dardo

Haaland tuvo su venganza este domingo, primero en la cancha. En el primer tiempo marcó el 1-0 del City ante el Chelsea y precisamente aguantó la marca de Cucurella , que no pudo frenar al noruego. Haaland no perdonó y anotó.

“Es un hombre divertido. La temporada pasada me pidió mi camiseta. Y este verano canta una canción sobre mí...”, dijo Haaland .

Haaland también se ha referido al argentino Enzo Fernández, con quien tuvo un cruce durante el partido. Dice que no es la primera vez.

“Él siempre me está pisando, empujándome y todo, y no sólo él... No sé qué le pasa”, afirmó Haaland.