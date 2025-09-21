¿Dardo al Real Madrid? Hansi Flick aclara la polémica y lo que dijo del Balón de Oro tras el triunfo del Barcelona

<b>Partido</b>"Son tres puntos, 3-0. Todo genial. Es muy importante porque hay muchos partidos. Es realmente bueno que todos estén en esa dinámica"<b>Rashford</b>"Es normal que no juegue, cada tres o cuatro días hay partido. Hay que gestionar sus minutos. Ya vieron a Fermín. Ha disputado muchos minutos y hay que tenerlo en cuenta. Hoy hemos decidido cambiar a Raphinha en el descanso porque tenía una tarjeta amarilla y no queríamos perderlo, ese era el motivo. Puede jugar por la derecha, aunque él prefiere por la izquierda, de 11 o 9". <b>Sensaciones </b>"Aprecio el estilo de los últimos tres partidos. Jugamos un partido fantástico el domingo, en Newcastle, y fue duro porque era difícil, y hoy también. Lo hemos merecido. Estoy contento".