¿Dardo al Real Madrid? Hansi Flick aclara la polémica y lo que dijo del Balón de Oro tras el triunfo del Barcelona

Hansi Flick analizó el triunfo del Barcelona sobre el Getafe (3-0), aunque no se quiso pronunciar sobre las duras entradas del rival y se limitó a decir que defenderá a su equipo siempre. Las alarmas se encendieron con la lesión de Fermín López y el técnico dijo que van a esperar los resultdos para determinar el alcance de la misma. Por otro lado, Flick fue consultado sobre la gala del Balón de Oro que se llevará a cabo mañana y aclara que en ningún momento lanzó una indirecta al Real Madrid, ya que los blancos no se presentarán al evento. "Es cuestión de respeto asisitir", reiteró el alemán.

Fermín López "Lo veremos mañana. Hay que esperar. Todavía no sabemos nada". Duras entradas del Getafe "Solo voy a poner el foco en mi equipo. Da igual el rival, cuando hay ciertas circunstancias defiendo a mi equipo". Rival agresivo "Hay que centrarse en el partido. Hemos marcado tres goles y no siempre es fácil marcar tres goles contra un equipo duro. No quiero hablar sobre el rival, quiero hacerlo sobre mi equipo. Hay que centrarse en nuestro juego y en nuestro plan". Dani Olmo "Tenemos 27 jugadores y es importante que todos estén a buen nivel. Olmo ha hecho buen partido".

Partido "Son tres puntos, 3-0. Todo genial. Es muy importante porque hay muchos partidos. Es realmente bueno que todos estén en esa dinámica" Rashford "Es normal que no juegue, cada tres o cuatro días hay partido. Hay que gestionar sus minutos. Ya vieron a Fermín. Ha disputado muchos minutos y hay que tenerlo en cuenta. Hoy hemos decidido cambiar a Raphinha en el descanso porque tenía una tarjeta amarilla y no queríamos perderlo, ese era el motivo. Puede jugar por la derecha, aunque él prefiere por la izquierda, de 11 o 9". Sensaciones "Aprecio el estilo de los últimos tres partidos. Jugamos un partido fantástico el domingo, en Newcastle, y fue duro porque era difícil, y hoy también. Lo hemos merecido. Estoy contento".