Internacionales

¿Dardo al Real Madrid? Hansi Flick aclara la polémica y lo que dijo del Balón de Oro tras el triunfo del Barcelona

El entrenador azulgrana asegura que por respeto y estar nominado a un premio asistirá al evento en París.

2025-09-21

Hansi Flick analizó el triunfo del Barcelona sobre el Getafe (3-0), aunque no se quiso pronunciar sobre las duras entradas del rival y se limitó a decir que defenderá a su equipo siempre. Las alarmas se encendieron con la lesión de Fermín López y el técnico dijo que van a esperar los resultdos para determinar el alcance de la misma.

Por otro lado, Flick fue consultado sobre la gala del Balón de Oro que se llevará a cabo mañana y aclara que en ningún momento lanzó una indirecta al Real Madrid, ya que los blancos no se presentarán al evento. "Es cuestión de respeto asisitir", reiteró el alemán.

Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona aprieta al Real Madrid tras golear al Getafe

Fermín López

"Lo veremos mañana. Hay que esperar. Todavía no sabemos nada".

Duras entradas del Getafe

"Solo voy a poner el foco en mi equipo. Da igual el rival, cuando hay ciertas circunstancias defiendo a mi equipo".

Rival agresivo

"Hay que centrarse en el partido. Hemos marcado tres goles y no siempre es fácil marcar tres goles contra un equipo duro. No quiero hablar sobre el rival, quiero hacerlo sobre mi equipo. Hay que centrarse en nuestro juego y en nuestro plan".

Dani Olmo

"Tenemos 27 jugadores y es importante que todos estén a buen nivel. Olmo ha hecho buen partido".

Pichichi de la Liga Española: Ferran Torres marcó doblete con el Barcelona y mete presión a Mbappé

Partido

"Son tres puntos, 3-0. Todo genial. Es muy importante porque hay muchos partidos. Es realmente bueno que todos estén en esa dinámica"

Rashford

"Es normal que no juegue, cada tres o cuatro días hay partido. Hay que gestionar sus minutos. Ya vieron a Fermín. Ha disputado muchos minutos y hay que tenerlo en cuenta. Hoy hemos decidido cambiar a Raphinha en el descanso porque tenía una tarjeta amarilla y no queríamos perderlo, ese era el motivo. Puede jugar por la derecha, aunque él prefiere por la izquierda, de 11 o 9".

Sensaciones

"Aprecio el estilo de los últimos tres partidos. Jugamos un partido fantástico el domingo, en Newcastle, y fue duro porque era difícil, y hoy también. Lo hemos merecido. Estoy contento".

Imágenes inéditas: Barcelona revela que así está quedando el nuevo Camp Nou y la fecha de su apertura se acerca

Balón de Oro​, ¿indirecta al Real Madrid?

"No, por favor, mis palabras de ayer no iban dirigidas hacia el Real Madrid. Cada tres días tengo partido y podría quedarme en casa, pero voy a ir a la gala. Hay jugadores que podrían ganar. A mí me han nominado. Es un respeto ir. No me gusta la pregunta. No hablo de otros equipos. Me centro en mi equipo. Es un gran evento y veremos qué ocurre".

Eric García

"Es un jugador increíble. Su rendimiento es fantástico y tiene confianza. Hoy había que darle descanso a Gerard (Martín), porque no sabemos cuándo volverá Balde. Y si tienes a Eric es fantástico porque te permite ponerle en una posición u otra".​​

Gerard y Koundé

​"Gerard ha mejorado muchísimo y lo sigue haciendo. Sabes exactamente lo que te puede dar. Es fantástico. También estoy muy contento con Jules, tiene muchísima energía positiva. Siempre da el cien por cien, me encanta. Me encanta cómo juega, su actitud, su mentalidad... es muy importante para nosotros".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Liga española
|
Balón de Oro
|
Hansi Flick
|
Barcelona
|