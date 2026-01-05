Hansi Flick lo pone entre las cuerdas: cambia su actitud o le pedirá marcharse del Barcelona

Hansi Flick advirtió a un futbolista del Barcelona que no ha tenido el rendimiento ni la actitud deseada en el club. De hecho, ya sabe que está oblligado a reivindicarse pronto, si desea continuar en la entidad. Se trata de Marc Bernal, quien hace tan solo un año era considerado una de las grandes perlas del fútbol español. Tuvo una destacada irrupción en el primer equipo, y no tardó en ganarse la confianza del entrenador alemán.

Flick apostaba por el canterano desde que llegó al Barça. Una jugada que funcionó de maravilla, viendo las grandes actuaciones que completó el joven futbolista, pese a su inexperiencia en la élite. El técnico considerada que si Bernal era capaz de mantener esta progresión, era simple cuestión de tiempo que fuera uno de los titulares, y ya había comenzado a hablarse de un posible llamado para representar a la selección española. Sin embargo, la mala suerte se le cruzó al mediocampista, que sufrió una grave lesión: ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la pretemporada.

Un contratiempo que lo obligó a estar de baja durante más de 12 meses, y de la cual todavía no se ha recuperado al 100%. Al menos, esa es la sensación que ha dejado en los pocos partidos que ha disputado, rindiendo a un nivel claramente alejado de las exigencias. No ha logrado convencer a Flick con sus últimas actuaciones, motivo por el cual únicamente ha disputado un par de duelos como titular, y en varias ocasiones se ha quedado en el banquillo los 90 minutos. La última prueba de esto fue el pasado sábado, en el derbi contra el Espanyol. El técnico entiende que nunca es sencillo recuperarse de una lesión tan grave y con 18 años. Pero espera que Bernal reaccione, y que pronto vuelva a estar a su mejor nivel.