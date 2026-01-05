Hansi Flick lo pone entre las cuerdas: cambia su actitud o le pedirá marcharse del Barcelona

<b>Flick </b>apostaba por el canterano desde que llegó al Barça. Una jugada que funcionó de maravilla, viendo las grandes actuaciones que completó el joven futbolista, pese a su inexperiencia en la élite. El técnico considerada que si <b>Bernal </b>era capaz de mantener esta progresión, era simple cuestión de tiempo que fuera uno de los titulares, y ya había comenzado a hablarse de un posible llamado para representar a la selección española.Sin embargo, la mala suerte se le cruzó al mediocampista, que sufrió una grave lesión: ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la pretemporada.