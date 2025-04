Hansi Flick avisa a los jugadores que están molestos por no jugar y confirmó la vuelta de una figura: "Está listo"

Además, el técnico alemán dio un toque de atención a los fubolistas que no están cómodos por no tener más minutos, como fue el caso de Ansu Fati , que se molestó tras no ingresar en el partido anterior. También confirma la vuelta de Ter Stegen .

Partido contra Mallorca

"Creo que el Mallorca lleva una buena temporada y tiene la opción de jugar en Europa el próximo curso. Será un partido difícil, es un equipo experimentado, que juega bien en defensa, con un gran fútbol de transición, tenemos que estar preparados".

Baja de Lewandowski

"Espero que llegue a los partidos decisivos. Hay que esperar. No sabemos cuándo volverá ni cuánto tiempo estará de baja. Prefiero no decir nada más".

Ter Stegen

"Él está listo. Está a punto. Hablaré con él. Decidiremos cuándo es el mejor momento para reaparecer".

Quejas por los horarios

"No hay novedades, dije lo que quería decir. No hay nada más que añadir".

Jugadores disgustados

"Puedo entender que los jugadores no estén contentos y estén insatisfechos. Fui jugador profesional y los entiendo. Todos quieren demostrar que pueden aportar y ser parte del equipo. Lo entiendo, pero no entiendo la reacción. Es una situación que uno debe aceptar. Fue una gran remontada, tras ir perdiendo. Y tomamos la decisión acertada. Queremos ver una buena reacción de los jugadores, no lo que pasa después. Todo el mundo celebra la victoria. Me gusta ver la reacción de los futbolistas cuando juegan".