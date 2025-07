Hansi Flick se lleva su primer disgusto: llegó tarde al entrenamiento y valora echarlo del Barcelona

Desde su llegada al Barcelona, Hansi Flick ha demostrado que es un auténtico profesional y no le gustan los actos de indisciplina. No le tiembla el pulso a la hora de castigar a los jugadores que no hayan cumplido con las normas de conducta que impuso el primer día.

Los ejemplos más claros son Koundé e Iñaki Peña, quienes llegaron tarde a un par de concentraciones en la temporada pasada y quedaron al margen del equipo. Y ahora no ha hecho falta que se dispute el primer partido de la próxima campaña para encontrar al primer sancionado.