Duro golpe para Hansi Flick: pierde a su mejor pieza del Barcelona y recién vuelve en 2025

“El jugador del primer equipo Lamine Yamal tuvo un traumatismo en el tobillo derecho durante el partido de ayer ante el CD Leganés. Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado una lesión de grado 1 del ligamento intertibio-peroneo anterior. El tiempo de baja aproximado será entre 3 y 4 semanas”, lanzó el club catalán.

De esta manera, Lamine no podrá disputar el duelo ante Atlético del próximo fin de semana, y supone una baja muy sensible para un equipo que no acaba de encontrar la regularidad y acumula varios tropiezos ligueros.

Tan solo una victoria en los últimos seis enfrentamientos de Liga, y tres derrotas. Lo que parecía ser un bache, ahora ya es una crisis y Flick pierde a su máximo baluarte ofensivo para tratar de paliarla.

Como el propio comunicado indica, Yamal estará fuera, en el mejor de los casos, algo menos de un mes. En el peor, un mes entero. Esto significa que podría regresar para disputar las semifinales de Supercopa contra el Athletic Club.