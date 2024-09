Hansi Flick lo confirma tras la victoria del Barcelona: “Es el mejor ‘9’ de los últimos diez años”

Esquema de juego: “Son muy buenos en defensa, muy compactos y no es fácil. A veces no tenemos la velocidad, pero al final hemos marcado el gol que necesitábamos para los tres puntos”.

Lamine Yamal: “Hace cosas muy diferentes y al estadio le encanta, lo puede sentir. Es su manera de jugar y hay que protegerlo, también a todos los jugadores y para eso están los árbitros”.

Partido: “En la primera mitad, no hemos maximizado los pases y nos han cerrado los espacios. Pero han luchado. Estoy orgulloso porque hemos peleado con mentalidad positiva. Hoy me he dado cuenta de que necesitamos a la afición”.

Fichaje de un portero: “Sólo hablo de los jugadores que tengo, e Iñaki es nuestro portero. Hoy estoy contento. Tenemos tres puntos más. Iñaki tiene 25 años y el resto son muy jóvenes y si pasa algo, necesitamos un portero con experiencia. Deco y yo lo hemos debatido y reflexionado. Estamos en ello”.