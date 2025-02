“Hansi Flick me llamó y me dijo que contaba conmigo, por eso decidí quedarme en el Barcelona”

Xavi

“Aunque hubo muchos rumores sobre mi salida la temporada pasada, él no paraba de decirme que contaba conmigo. Si él no hubiera sido el entrenador del Barça, yo no llevaría esta camiseta que siempre he soñado llevar. Xavi estaba convencido de que con trabajo duro me convertiría en un futbolista importante”.

Hansi Flick

“Cuando se oficializó su llegada, me llamó y me dijo que era uno de los jugadores con los que contaba, sin conocerme ni haberme visto entrenar. Esto fue muy importante en mi decisión de quedarme y me ha permitido trabajar con total serenidad para alcanzar el mejor nivel. Sabía que sería importante para el equipo”.

Rendimiento

“Trabajo mucho el aspecto mental para recuperar la calma y la confianza necesaria para hacer bien las cosas”.